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“Тепло і світло є завжди”: завдяки МХП дитсадку на Вінниччині забезпечили безперебійне живлення

“Тепло і світло є завжди”: завдяки МХП дитсадку на Вінниччині забезпечили безперебійне живлення

Київ • УНН

 • 1088390 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Для дитсадка у селі Мухівці, що на Вінниччині, придбали генератори, які забезпечують безперебійне енергоживлення закладу. Кошти громада отримала, здобувши перемогу у конкурсі “Час діяти, Україно” від благодійного фонду “МХП-Громаді”. Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ “Зернопродкт МХП”, передає УНН.

Деталі

Про енергобезпеку жителі громади подумали заздалегідь. Тому ще влітку написали проєкт та подалися на конкурс. Вони виграли понад 50 тисяч гривень на придбання генератора, який нині подає безперебійне енергоживлення у дитсадок.

Цитата

“Улітку через агресію фашистів ми почали думати, як пережити зиму. У нас є два навчальних заклади. Ми вирішили забезпечити теплом та світлом спочатку найменших. У наш садочок ходять дітки з Мухівців і двох сусідніх сіл. Навіть з Немирова приїжджають. Також сюди перевели молодші класи Муховецької школи. А в укритті садочка тепер займаються місцеві спортивні секції - бо тут зараз тепло і завжди є світло. З місцевого бюджету ми таку суму виділити не могли, тому дали свою частку. Решта – виграли в конкурсі. Спочатку не вірилося, що нам поталанить, але Фортуна усміхнулася”, - розповів староста села Мухівецького старостинського округу Немирівської міської ради Володимтр Пузаєнко.

У навчальних закладах виховується та навчається майже 200 дітей. Працює понад 60 освітян. В “МХП-Громаді” дивуються, наскільки далекоглядними виявилися жителі Мухівців.

“Ми зараз здивовані на скільки виявились далекоглядними мешканці цього села, коли влітку писали цей проєкт. Припускали, що росіяни можуть поцілити по критичній інфраструктурі, але всі не хотіли вірити в те, що переживатимемо такі незручності, будуть проблеми з постачанням електроенергії. У цієї громади вийшло, як у казці – готуй санки ще влітку. Вони їх підготували, і зараз забезпечили своїй малечі повноцінний процес виховання та навчання”, - зазначила фахівець із соціальних напрямків БФ “МХП-Громаді”Тетяна Поліщук.

Нагадаємо

Конкурс “Час діяти, Україно!” тривав з 9 по 31 серпня. За цей час з 11 областей України організатори отримали майже 400 проєктів. Попередньо бюджет конкурсу становив 5 млн грн. Однак, отримавши велику кількість важливих для місцевих мешканців проєктів, БФ “МХП-Громаді” знайшов резервні кошти, аби замість 70 проєктів підтримати 102 ініціативи. Переможці отримали від 50 000 до 100 000 підтримки на втілення своїх проєктів.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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