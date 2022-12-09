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"Тепло и свет есть всегда": благодаря МХП детсаду в Винницкой области обеспечили бесперебойное питание

"Тепло и свет есть всегда": благодаря МХП детсаду в Винницкой области обеспечили бесперебойное питание

Киев • УНН

 • 1088389 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Для детсада в селе Муховцы Винницкой области приобрели генераторы, которые обеспечивают бесперебойное энергопитание заведения. Средства громада получила, одержав победу в конкурсе “Время действовать, Украина” от благотворительного фонда “МХП-Громаді”. Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО “Зернопродкт МХП”, передает УНН.

Детали

Об энергобезопасности жители громады подумали заранее. Поэтому еще летом написали проект и подались на конкурс. Они выиграли более 50 тысяч гривен на приобретение генератора, который сейчас подает бесперебойное энергопитание в детсад.

Цитата

“Летом из-за агрессии фашистов мы начали думать, как пережить зиму. У нас есть два учебных заведения. Мы решили обеспечить теплом и светом сначала маленьких. В наш сад ходят детки из Муховцев и двух соседних сел. Даже из Немирова приезжают. Также сюда перевели младшие классы Муховецкой школы. А в укрытии садика теперь занимаются местные спортивные секции – ведь здесь сейчас тепло и всегда есть свет. Из местного бюджета мы такую сумму выделить не могли, потому дали свою долю. Остальные – выиграли в конкурсе. Сначала не верилось, что нам повезет, но Фортуна улыбнулась", - рассказал староста села Муховецкого старостинского округа Немировского городского совета Владимир Пузаенко.

В учебных заведениях воспитывается и учится около 200 детей. Работает более 60 педагогов. В “МХП-Громаді” удивляются, насколько дальновидными оказались жители Муховцев.

“Мы сейчас удивлены, насколько оказались дальновидными жители этого села, когда летом писали этот проект. Предполагали, что россияне могут попасть по критической инфраструктуре, но все не хотели верить в то, что будем испытывать такие неудобства, будут проблемы со снабжением электроэнергией. У этой громады получилось, как в сказке - готовь сани еще летом. Они их подготовили, и сейчас обеспечили своим малышам полноценный процесс воспитания и обучения”, - отметила специалист по социальным направлениям БФ “МХП-Громаді” Татьяна Полищук.

Напомним

Конкурс “Пора действовать, Украина!” продолжался с 9 по 31 августа. За это время из 11 областей Украины организаторы получили около 400 проектов. Предварительно бюджет конкурса составил 5 млн грн. Однако, получив большое количество важных для местных жителей проектов, БФ “МХП-Громаді” нашел резервные средства, чтобы вместо 70 проектов поддержать 102 инициативы. Победители получили от 50 тыс. до 100 тыс. поддержки на воплощение своих проектов.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые в результате остались без дома и средств к существованию.

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