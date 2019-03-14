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Утвержден состав Нацкомиссии по реабилитации жертв коммунистического режима

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В Институте национальной памяти Украины назначили персональный состав Национальной комиссии по реабилитации. Соответствующий приказ был утвержден 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба Института национальной памяти, передает УНН.

Утвержден состав Нацкомиссии по реабилитации жертв коммунистического режима

По результатам подачи кандидатур соответствующими государственными органами и жеребьевки представителей среди общественности и научных учреждений, в состав Национальной комиссии вошли:

  • Мамалыга Андрей Владимирович, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам партнерства с институтами гражданского общества;
  • Солод Юрий Николаевич, заместитель начальника управления координации пенсионных и социально-гуманитарных вопросов - начальник отдела гуманитарной работы Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности Министерства внутренних дел Украины;
  • Когут Андрей Андреевич, директор Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины;
  • Зисельс Иосиф Самойлович, представитель Украинского института национальной памяти;
  • Федюк Юрий Петрович, прокурор отдела обеспечения обвинения в регионах управления поддержания обвинения в суде Департамента поддержания обвинения и представительства интересов государства в судах Генеральной прокуратуры Украины;
  • Бирчак Владимир Мирославович, представитель Львовской городской общественной научной организации "Центр исследований освободительного движения";
  • Комаровский Игорь Леонидович, представитель общественной организации "Одесский мемориал";
  • Мирошниченко Василий Николаевич, представитель общественной организации "Киевское общество политзаключенных и репрессированных".

    • Также сообщается, что Институт делегировал в состав комиссии Иосифа Зисельса, известного общественного деятеля, диссидента и правозащитника, сопрезидента Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, исполнительного вице-президента Конгресса национальных общин Украины.

    В пресс-службе отметили, что первые заседания прошли уже в Волынской и Закарпатской региональных комиссиях по реабилитации.

    Ранее УНН сообщал, что в Украине создадут Нацкомиссию по вопросам реабилитации жертв коммунистического режима.

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