Утвержден состав Нацкомиссии по реабилитации жертв коммунистического режима
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Институте национальной памяти Украины назначили персональный состав Национальной комиссии по реабилитации. Соответствующий приказ был утвержден 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба Института национальной памяти, передает УНН.
По результатам подачи кандидатур соответствующими государственными органами и жеребьевки представителей среди общественности и научных учреждений, в состав Национальной комиссии вошли:
Также сообщается, что Институт делегировал в состав комиссии Иосифа Зисельса, известного общественного деятеля, диссидента и правозащитника, сопрезидента Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, исполнительного вице-президента Конгресса национальных общин Украины.
В пресс-службе отметили, что первые заседания прошли уже в Волынской и Закарпатской региональных комиссиях по реабилитации.
Ранее УНН сообщал, что в Украине создадут Нацкомиссию по вопросам реабилитации жертв коммунистического режима.