В Україні створять Нацкомісію з питань реабілітації жертв комуністичного режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховна Рада удосконалила процедуру реабілітації жертв комуністичного режиму. Відповідний законопроект підтримали 237 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законом передбачається створення Національної комісії з питань реабілітації, яка утворюється при Українському інституті національної пам’яті. Вказана комісія “приймає рішення про визнання осіб реабілітованими або потерпілими від репресій”.
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Рішення щодо прийняття заяв про визнання особи реабілітованою або потерпілою, надання допомоги особам в одержанні необхідних документів у зв’язку з реабілітацією, підготовку відповідних документів та подання Національній комісії обґрунтованих пропозицій щодо можливості визнання (відмови у визнанні) особи реабілітованою або потерпілою від репресій покладаються на регіональні комісії з реабілітації, утворені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
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Положення про Національну комісію з реабілітації та типове положення про регіональні комісії з реабілітації згідно із Законом затверджуються Міністерством культури України.