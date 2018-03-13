В Украине создадут Нацкомиссию по вопросам реабилитации жертв коммунистического режима
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада усовершенствовала процедуру реабилитации жертв коммунистического режима. Соответствующий законопроект поддержали 237 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законом предусматривается создание Национальной комиссии по вопросам реабилитации, которая образуется при Украинском институте национальной памяти. Указанная комиссия "принимает решение о признании лиц реабилитированными или жертвами репрессий".
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Решение о принятии заявлений о признании лица реабилитированным или потерпевшим, оказание помощи лицам в получении необходимых документов в связи с реабилитацией, подготовку соответствующих документов и представление Национальной комиссии обоснованных предложений по возможности признания (отказа в признании) лица реабилитированным или пострадавшим от репрессий полагаются на региональные комиссии по реабилитации, образованные Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями.
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Положение о Национальной комиссии по реабилитации и типовое положение о региональных комиссиях по реабилитации в соответствии с Законом утверждаются Министерством культуры Украины.