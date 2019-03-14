Затверджено склад Нацкомісії з реабілітації жертв комуністичного режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Інституті національної пам'яті України призначили персональний склад Національної комісії з реабілітації. Відповідний наказ був затверджений 13 березня. Про це повідомляє прес-служба Інституту національної пам'яті, передає УНН.
За результатами подачі кандидатур відповідними державними органами та жеребкування представників серед громадськості та наукових установ, до складу Національної комісії увійшли:
Також повідомляється, що Інститут делегував до складу комісії Йосифа Зісельса, відомого громадського діяча, дисидента та правозахисника, співпрезидента Асоціації єврейських організацій та общин України, виконавчого віце-президента Конгресу національних громад України.
У прес-службі зазначили, що перші засідання пройшли вже у Волинській та Закарпатській регіональних комісіях з реабілітації.
Раніше УНН повідомляв, що в Україні створять Нацкомісію з питань реабілітації жертв комуністичного режиму.