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Задержка зарплат в Украине участилась: появилась статистика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала этого года в Украине стало больше работников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату - в январе их количество выросло почти на половину, до 148,3 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Цитата:

"Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, увеличилось на 48,5% и на 1 февраля 2021 года составило 148,3 тыс. человек, или 2,1% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике", - сообщили в Госстате.

Детали

Как отмечается, каждому из указанных работников не выплачено в среднем 20,0 тыс. грн, что в 1,6 раза превышает среднюю заработную плату за январь 2021 года.

В общем задолженность по выплате заработной платы в январе 2021 года увеличилась на 13,8%, или на 360,3 млн грн, и на 1 февраля составила 2 971,8 млн грн, что составляет 3,3% фонда оплаты труда, начисленного за январь.

Существенное увеличение суммы невыплаченной заработной платы в январе, согласно статистическим данным, наблюдалось в строительстве (на 50,8 млн грн), производстве машин и оборудования, не отнесенных к другим группам (на 47,8 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности (на 31 млн грн), производстве электрооборудования (на 30,5 млн грн).

Увеличение долга в январе наблюдалось в 19 регионах, а самое существенное - в Киеве (на 130,7 млн грн), Харьковской (на 84,4 млн грн), Львовской (на 52,4 млн грн) и Днепропетровской (на 43,0 млн грн) областях.

Дополнение

При этом в январе этого года размер средней заработной платы составил 12 337 грн и по сравнению с январем 2020 года увеличился на 15%.

К видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда принадлежали работники профессиональной, научной и технической деятельности, сферы информации и телекоммуникаций, авиационного транспорта, а также финансовых и страховых учреждений, а среди промышленных видов деятельности - предприятий по металлургическому производству, производству готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, по производству кокса и продуктов нефтепереработки, добычи каменного и бурого угля, по поставкам электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха, по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов. В этих сферах заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,3-2,0 раза.

Самый низкий уровень оплаты труда наблюдался на предприятиях временного размещения и организации питания, текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов, почтовой и курьерской деятельности, функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, где заработная плата не превышала 73% от среднего уровня по экономике.

Средняя номинальная заработная плата во всех регионах была выше минимальной, вместе с тем только в шести из них она превысила средний уровень по Украине: Киев - 17533 грн, Донецкая область - 13786 грн, Днепропетровская - 12744 грн, Киевская - 12645 грн, Запорожская - 12542 грн, Николаевская - 12535 грн.

Самый низкий уровень номинальной заработной платы, который не превышал 80,8% от среднего по экономике, наблюдался в Черновицкой, Кировоградской, Черниговской, Тернопольской и Херсонской областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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