Затримка зарплат в Україні почастішала: з'явилася статистика

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КИЇВ. 16 березня. УНН. З початку цього року в Україні побільшало працівників, яким невчасно виплачують заробітну плату - у січні їхня кількість зросла майже на половину, до 148,3 тис. осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Цитата:

"Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилась на 48,5% і на 1 лютого 2021 року становила 148,3 тис. осіб, або 2,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці", - повідомили у Держстаті.

Деталі

Як зазначається, кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 20,0 тис грн, що в 1,6 раза перевищує середню заробітну плату за січень 2021 року.

Загалом заборгованість із виплати заробітної плати в січні 2021 року збільшилась на 13,8%, або на 360,3 млн грн, і на 1 лютого становила 2 971,8 млн грн, що дорівнює 3,3% фонду оплати праці, нарахованого за січень.

Суттєве збільшення суми невиплаченої заробітної плати в січні, згідно зі статистичними даними, спостерігалось у будівництві (на 50,8 млн грн), виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (на 47,8 млн грн), професійній, науковій та технічній діяльності (на 31 млн грн), виробництві електричного устатковання (на 30,5 млн грн).

Збільшення боргу в січні спостерігалося у 19 регіонах, а найсуттєвіше – у Києві (на 130,7 млн грн), Харківській (на 84,4 млн грн), Львівській (на 52,4 млн грн) та Дніпропетровській (на 43,0 млн грн) областях.

Доповнення

При цьому у січні цього року розмір середньої заробітної плати становив 12 337 грн і порівняно із січнем 2020 року збільшився на 15%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали працівники професійної, наукової та технічної діяльності, сфери інформацій та телекомунікацій, авіаційного транспорту, а також фінансових та страхових установ, а серед промислових видів діяльності – підприємств із металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, добування кам’яного та бурого вугілля, із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів. У цих сферах заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3–2,0 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах тимчасового розміщування й організації харчування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштової та кур’єрської діяльності, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, де заробітна плата не перевищувала 73% від середнього рівня по економіці.

Середня номінальна заробітна плата в усіх регіонах була вище мінімальної, разом з тим лише у шести з них вона перевищила середній рівень по Україні: Київ – 17533 грн, Донецька область – 13786 грн, Дніпропетровська – 12744 грн, Київська – 12645 грн, Запорізька – 12542 грн, Миколаївська – 12535 грн.

Найнижчий рівень номінальної заробітної плати, який не перевищував 80,8% від середнього по економіці, спостерігався в Чернівецькій, Кіровоградській, Чернігівській, Тернопільській та Херсонській областях.

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