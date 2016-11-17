Прокуратура будет ходатайствовать о взятии под стражу задержанного на взятке в ЛГС Ю.Гольца
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня был задержан начальник управления ЖКХ Львовского горсовета Юрий Голец. Сейчас прокуратура готовит ходатайство для взятия чиновника под стражу, передает корреспондент УНН.
"Мы проверяем других работников ЛГС. Пока это только чиновники, не депутаты. Мы проверяем чиновников жилищно-коммунального отдела. Мэра Львова мы не проверяем", - отметил на брифинге первый заместитель военного прокурора Западного региона Украины, подполковник юстиции Евгений Белоусов.
Напомним, как сообщал УНН, СБУ опубликовала фото и видео задержания начальника управления ЖКХ Львовского горсовета.