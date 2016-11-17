Прокуратура будет ходатайствовать о взятии под стражу задержанного на взятке в ЛГС Ю.Гольца

"Мы проверяем других работников ЛГС. Пока это только чиновники, не депутаты. Мы проверяем чиновников жилищно-коммунального отдела. Мэра Львова мы не проверяем", - отметил на брифинге первый заместитель военного прокурора Западного региона Украины, подполковник юстиции Евгений Белоусов.

Напомним, как сообщал УНН, СБУ опубликовала фото и видео задержания начальника управления ЖКХ Львовского горсовета.