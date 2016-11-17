Прокуратура клопотатиме про про взяття під варту затриманого на хабарі в ЛМР Ю.Гольця
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні був затриманий начальник управління ЖКГ Львівської міськради Юрій Голець. Наразі прокуратура готує клопотання для взяття чиновника під варту, передає кореспондент УНН.
"Ми перевіряємо інших працівників ЛМР. Поки це лише чиновники, не депутати. Ми перевіряємо чиновників житлово- комунального відділу. Мера Львова ми не перевіряємо", - зазначив на брифінгу перший заступник військового прокурора Західного регіону України, підполковник юстиції Євген Білоусов.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, СБУ опублікувала фото і відео затримання начальника управління ЖКГ Львівської міськради.