Задержан еще один организатор детской порностудии в столице

"25 февраля, организатора создания порностудии - 50-летнего киевлянина - решением суда было безальтернативно взят под стражу. Еще одного фигуранта дела - 21-летнего жителя Киевской области - тогда задержать не представилось возможным, поскольку человек скрывался от следствия. 28 февраля, местонахождение молодого было установлено. Полиция объявила ему о подозрении в совершении ряда преступлений: ч. 4 ст.152 (изнасилование), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины", - говорится в сообщении.

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Ранее УНН сообщал, в столице задержали организатора детской порностудии.