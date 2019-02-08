Батьки знімали та продавали порно з власною 3-річною донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Полтавській області судитимуть батьків, які розбещували, ґвалтували та знімали на продаж порнографічні відео з власною 3-річною донькою протягом 2,5 років. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області, передає УНН.
"Так, зловмисники, протягом 2,5 років, у Дніпропетровській області та в м. Полтава вчинили 63 епізоди злочинної діяльності. На орендованих квартирах батьки-збоченці знімали відео порнографічного характеру зі своєю дитиною та продавали його через мережу інтернет. Дівчинку ґвалтували, розбещували, задовольняли статеву пристрасть неприродним способом, знімали на порнографічні відео з 3-річного віку", - йдеться у повідомленні.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що подружжя з метою власного збагачення використовували свою малолітню дитину 2013 року народження у порнобізнесі та сексуальній експлуатації.
Для розгляду по суті затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного батька та 31-річної мати за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми – ред.), ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої особи – ред.), ч. 3 ст.153 (сексуальне насильство – ред.), ч. 2 156 (розбещення малолітньої особи – ред..), ч.5 ст. 301 (виготовлення, збут, розповсюдження порнографічних предметів – ред.) КК України.
Обвинуваченим продовжено запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Збоченцям загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.
У прокуратурі додали, що на даний час дівчинка перебуває у комунальному закладі соціально-психологічної реабілітації.
Нагадаємо, українська кіберполіція спільно з правоохоронцями Білорусі затримали 40-річного мешканця Мінську, який фінансував порно-відео з малолітньою дитиною.