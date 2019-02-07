У Мінську затримали сценариста порно з 4-річною українкою

"Чоловік, замовляв порнографічні відео та фінансував злочинну діяльність подружжя з України, яке використовувало свою 4-річну дитину для створення файлів порнографічного характеру", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 40-річний мешканець міста Мінськ займався створенням сценаріїв для фільмів порнографічного характеру, фінансував діяльність подружжя та надавав вказівки щодо створення порнографічної продукції за участі дівчинки. Для конспірації своїх дій чоловік використовував криптогаманець.

5 лютого зловмисника затримали у Мінську (Республіка Білорусь).

Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНН, поліція відновила розслідування через порно зі школярами.