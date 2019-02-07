В Минске задержали сценариста порно с 4-летней украинкой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинская киберполиция совместно с правоохранителями Беларуси задержали 40-летнего жителя Минска, который финансировал порно-видео с малолетним ребенком. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции, передает УНН.
"Мужчина, заказывал порнографические видео и финансировал преступную деятельность супругов из Украины, которое использовали своего 4-летнего ребенка для создания файлов порнографического характера", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 40-летний житель города Минск занимался созданием сценариев для фильмов порнографического характера, финансировал деятельность супругов и предоставлял указания по созданию порнографической продукции с участием девочки. Для конспирации своих действий человек использовал криптокошелек.
5 февраля злоумышленника задержали в Минске (Республика Беларусь).
Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал УНН, полиция возобновила расследование из-за порно со школьниками.