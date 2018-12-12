Поліція відновила розслідування через порно зі школярами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Досудове розслідування за фактом виготовлення порнографічного відео трьома учнями одної зі шкіл Болградського району Одеської області триває. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікована за ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. Поліцейські встановлюють обставини, за яких відео потрапило до Інтернет-мережі", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, подія за участю трьох школярів у віці 8, 11 та 12 років мала місце кілька місяців тому в одному з сіл Болградського району.
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"Відео без наміру подальшого оприлюднення було знято на мобільний телефон за місцем мешкання одного з учасників події. Після зйомки малолітній "оператор" показав сюжет своїй неповнолітній родичці, а та, у свою чергу, поділилася ним з подругами. Як в подальшому відео потрапило до загальнодоступного месенджеру та соціальних мереж підлітки пояснити не змогли", – повідомили в поліції.
Батьків школярів було притягнуто до відповідальності за ч.1 та ч.2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
З учасниками події, їх батьками та родичами провели профілактичну роботу.
Нагадаємо, троє учнів однієї зі шкіл Болградського району Одеської області зняли порнографічний ролик, учасниками якого є два хлопчики. У поліції зазначили, провадження було закрито.