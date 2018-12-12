Полиция возобновила расследование из-за порно со школьниками
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Досудебное расследование по факту изготовления порнографического видео тремя учениками одной из школ Болградского района Одесской области продолжается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Указанное происшествие было внесено в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирована по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается. Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых видео попало в Интернет-сети", – говорится в сообщении.
По данным следствия, происшествие с участием трех школьников в возрасте 8, 11 и 12 лет имело место несколько месяцев назад в одном из сел Болградского района.
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"Видео без намерения дальнейшего обнародования было снято на мобильный телефон по месту жительства одного из участников события. После съемки молодой "оператор" показал сюжет своей несовершеннолетней родственнице, а та, в свою очередь, поделилась им с подругами. Как в дальнейшем видео попало в общедоступный мессенджер и социальные сети подростки объяснить не смогли", – сообщили в полиции.
Родителей школьников были привлечены к ответственности по ч.1 и ч.2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
С участниками происшествия, их родителями и родственниками провели профилактическую работу.
Напомним, трое учеников одной из школ Болградского района Одесской области сняли порнографический ролик, участниками которого являются два мальчика. В полиции отметили, производство было закрыто.