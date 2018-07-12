Поліція затримала чоловіка, який знімав порно з 11-місячною донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Кіберполіція затримала чоловіка, який використовував свою 11-місячну доньку для створення порно. Про це повідомила Національна поліція України у Facebook, передає УНН.
“27-річний мешканець Житомирщини вчиняв розпусні дії, імітував статеві акти із власною донькою 2017 року народження”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляє поліція, зловмисник розповсюджував фото у мережі Інтернет за допомогою російського веб-ресурсу yandex.ru.
Нагадаємо, 13 червня у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області була затримана сімейна пара, яка здійснювала сексуальну експлуатацію своєї 4-річної доньки для створення, розповсюдження і продажу порнографічної продукції.
Як повідомляв УНН, у Київській області судитимуть збоченця, який торгував дитячою порнографією за участю власної дитини.