Полиция задержала мужчину, который делал порно с 11-месячной дочкой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Киберполиция задержала мужчину, который использовал свою 11-месячную дочь для создания порно. Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Facebook, передает УНН.
“27-летний житель Житомирской области совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 года рождения”, — говорится в сообщении.
Как сообщает полиция, злоумышленник распространял фото в сети Интернет с помощью российского веб-ресурса yandex.ru.
Напомним, 13 июня в городе Кривой Рог Днепропетровской области была задержана семейная пара, которая осуществляла сексуальную эксплуатацию своей 4-летней дочери для создания, распространения и продажи порнографической продукции.
Как сообщал УНН, в Киевской области будут судить извращенца, который торговал детской порнографией при участии собственного ребенка.