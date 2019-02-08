Родители снимали и продавали порно с собственной 3-летней дочерью
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной 3-летней дочерью в течение 2,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, передает УНН.
"Да, злоумышленники в течение 2,5 лет, в Днепропетровской области и в г. Полтава совершили 63 эпизода преступной деятельности. На арендованных квартирах родители-извращенцы снимали видео порнографического характера со своим ребенком и продавали его через сеть интернет. Девочку насиловали, развращали, удовлетворяли половую страсть неестественным способом, снимали на порнографические видео с 3-летнего возраста", - говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования уголовного производства установлено, что супруги с целью собственного обогащения использовали своего малолетнего ребенка 2013 рождения в порнобизнесе и сексуальной эксплуатации.
Для рассмотрения по существу утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего отца и 31-летней иметь по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (торговля людьми - ред.), ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетнего - ред.), ч. 3 ст.153 (сексуальное насилие - ред.), ч. 2156 (развращение малолетнего лица - ред .), ч.5 ст. 301 (изготовление, сбыт, распространение порнографических предметов - ред.) УК Украины.
Обвиняемым продлен меры пресечения в виде содержания под стражей. Извращенцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В прокуратуре добавили, что в настоящее время девочка находится в коммунальном учреждении социально-психологической реабилитации.
Напомним, украинская киберполиции совместно с правоохранителями Беларуси задержали 40-летнего жителя Минске, который финансировал порно-видео с малолетним ребенком.