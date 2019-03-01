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Затримано ще одного організатора дитячої порностудії у столиці

Затримано ще одного організатора дитячої порностудії у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Поліція затримала та вручила підозру другому співучаснику створення дитячої порностудії у Києві. Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"25 лютого, організатора створення порностудії - 50-річного киянина - рішенням суду було безальтернативно взято під варту. Ще одного фігуранта справи - 21-річного мешканця Київщини - тоді затримати не виявилося можливим, оскільки чоловік переховувався від слідства. 28 лютого, місцеперебування молодика було встановлено. Поліція оголосила йому про підозру у вчиненні ряду злочинів: ч. 4 ст.152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України", - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНН повідомляв, в столиці затримали організатора дитячої порностудії. 

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