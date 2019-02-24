В столиці затримали організатора дитячої порностудії

“Заходи з встановлення та документуванню зазначеного злочину проводилися в рамках співпраці з колегами з Великобританії. Затриманий в різних орендованих фотостудіях столиці організував, режисирував, приймав участь та проводив фото-, відеозйомки матеріалів порнографічного характеру за участі малолітніх та неповнолітніх дітей”, — йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки детективами слідчого управління поліції в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

В результаті досудового розслідування поліцейські вставили та задокументували злочинну діяльність 51-річного чоловіка. Фігурант, прикриваючись діяльністю професійного фотографа, підшукував неповнолітніх осіб жіночої статі. Зловмисник входив з ними в довірчі відносини, а через деякий проміжок часу схиляв їх до статевих зносин з ним та його 22-річним поплічником.

У поліції додали, за статеві зносини з неповнолітніми та участь їх у “порнозйомках” зловмисник сплачував дітям від 500 до півтори тисячі гривень.

Крім того, за місцем мешкання старшого чоловіка поліцейські виявили двох неповнолітніх дівчат, стосовно яких фігурант готувався вчинити розпусні дії та виготовити дитячу порнографію.

Вже встановлено, що від злочинної діяльності затриманого постраждало п’ять неповнолітніх.

Наразі чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Тривають заходи щодо встановлення малолітніх та неповнолітніх дітей, які піддавалися сексуальній експлуатації.

Як повідомляв УНН, у Полтавській області судитимуть батьків, які розбещували, ґвалтували та знімали на продаж порнографічні відео з власною 3-річною донькою протягом 2,5 років.

Нагадаємо, українська кіберполіція спільно з правоохоронцями Білорусі затримали 40-річного мешканця Мінську, який фінансував порно-відео з малолітньою дитиною.