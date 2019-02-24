В столице задержали организатора детской порностудии

"Меры по установлению и документированию указанного преступления проводились в рамках сотрудничества с коллегами из Великобритании. Задержанный в различных арендованных фотостудиях столицы организовал, режиссировал, принимал участие и проводил фото-, видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

По результатам проверки детективами следственного управления полиции в Полтавской области было начато уголовное производство по ч.4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

В результате предварительного расследования полицейские установили и задокументировали преступную деятельность 51-летнего мужчины. Фигурант, прикрываясь деятельностью профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних лиц женского пола. Злоумышленник входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником.

В полиции добавили, за половые отношения с несовершеннолетними и участие их в "порносъемках" злоумышленник платил детям от 500 до полутора тысяч гривен.

Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился поступить развратные действия и изготовить детскую порнографию.

Уже установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации.

Как сообщал УНН, в Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной 3-летней дочерью в течение 2,5 лет.

Напомним, украинская киберполиции совместно с правоохранителями Беларуси задержали 40-летнего жителя Минске, который финансировал порно-видео с малолетним ребенком.