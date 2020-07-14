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Задержание пенсионера с наручниками в Черновцах: ГБР расследует действия патрульных

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти сотрудниками патрульной полиции во время задержания мужчины, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Так, в ГБР напомнили, что правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю. Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушению правил карантина (ст. 173, ст. 185 и ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

“В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений”, — отметили в бюро.

Сообщается, что предварительная правовая квалификация действий правоохранителей — превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области сообщили УНН, что на пенсионера, который незаконно торговал продуктами на тротуаре, полицейским пришлось надеть наручники из-за агрессивного поведения мужчины.

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