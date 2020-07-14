Затримання пенсіонера із наручниками у Чернівцях: ДБР розслідує дії патрульних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого перевищення влади працівниками патрульної поліції під час затримання чоловіка, який здійснював торгівлю на одній із вулиць Чернівців. Про це інформує пресслужба ДБР, передає УНН.
Так, у ДБР нагадали, що правоохоронці прибули за викликом на одну із вулиць міста, де із застосуванням кайданок затримали чоловіка пенсійного віку, який здійснював незаконну торгівлю. Також правоохоронці склали відносно громадянина адмінматеріали за фактами дрібного хуліганства, злісної непокори поліцейському та порушенню правил щодо карантину (ст. 173, ст. 185 та ст. 44-3 Кодексу України про Адміністративні правопорушення).
“У результаті дій правоохоронців пенсіонеру стало зле. Наразі встановлюється ступінь отриманих ушкоджень”, — зазначили у бюро.
Повідомляється, що попередня правова кваліфікація дій правоохоронців — перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області УНН повідомили, що на пенсіонера, який незаконно торгував продуктами на тротуарі, поліцейським довелося одягнути наручники через агресивну поведінку чоловіка.