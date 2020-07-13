Через агресивну поведінку: на пенсіонера в Чернівцях поліцейським довелося одягнути наручники

Так, в пресслужбі повідомили, що 12 липня о 10:45 патрульні отримали виклик на службовий планшет “Торгівля з рук в невстановлених місцях” на вулиці Комарова.

“Прибувши за вказаною адресою було виявлено правопорушення, а саме торгівля продуктами харчування на тротуарі, із порушниками провели профілактичну бесіду, правопорушення припинили”, — повідомили в пресслужбі.

Також в пресслужбі зазначили, що згодом, о 14:35 на спецлінію "102" надійшов повторний виклик за вищевказаною адресою, після прибуття на місце події правоохоронцями було виявлено тих самих громадян, які знову повернулися та продовжили правопорушення.

“Дані особи відмовлялися пред’являти документи, щоб встановити їхню особу, та називатися й продовжували правопорушення. Громадянин, який також попередньо здійснював торгівлю за адресою вулиця Комарова, на законну вимогу поліцейського згідно зі ст. 36 ЗУ "Про Національну поліцію“ покинути місце вчинення правопорушення, де велася розмова з іншим правопорушником, не реагував, виражався нецензурною лайкою та поводив себе агресивно”, — розповіли в пресслужбі.

Також зазначається, що чоловіку декілька разів зробили попередження.

“Після чого згідно зі ст. 261 КУпАП його було затримано із застосуванням спецзасобу кайданки згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію“. Після чого чоловіку стало зле, патрульні на місце події негайно викликали ШМД, госпіталізації чоловік не потребував”, — повідомили в пресслужбі.

Окрім того, на цього громадянина складено адмінматеріали за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУпАП, ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей).

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