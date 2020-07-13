Из-за агрессивного поведения: на пенсионера в Черновцах полицейским пришлось надеть наручники
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Черновцах на пенсионера, незаконно торговавшего продуктами на тротуаре, полицейским пришлось надеть наручники из-за агрессивного поведения мужчины. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.
Так, в пресс-службе сообщили, что 12 июля в 10:45 патрульные получили вызов на служебный планшет "Торговля с рук в неустановленных местах" на улице Комарова.
"Прибыв по указанному адресу было выявлено правонарушение, а именно торговля продуктами питания на тротуаре, с нарушителями провели профилактическую беседу, правонарушения прекратили", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что позже, в 14:35 по спецлинии "102" поступил повторный вызов по вышеуказанному адресу, после прибытия на место происшествия правоохранители обнаружили тех самых граждан, снова вернувшихся и продолживших правонарушения.
"Данные лица отказывались предъявлять документы, чтобы установить их личность, и называться и продолжали правонарушения. Гражданин, который также предварительно осуществлял торговлю по адресу улица Комарова, на законное требование полицейского согласно ст. 36 ЗУ "О Национальной полиции" покинуть место совершения правонарушения, где велся разговор с другим правонарушителем, не реагировал, выражался нецензурной бранью и вел себя агрессивно", - рассказали в пресс-службе.
Также отмечается, что мужчине несколько раз сделали предупреждение.
"После чего согласно ст. 261 КУоАП он был задержан с применением спецсредства наручники согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции". После чего мужчине стало плохо, патрульные на место происшествия вызвали СМП, в госпитализации мужчина не нуждался", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, на этого гражданина составлены админматериалы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) КоАП, ст. 44-3 КУоАП (Нарушение правил карантина людей).
Напомним, во Львове семь нетрезвых людей устроили конфликт с медиками "скорой".