Задержание граждан Беларуси в Киеве: в СБУ заявили, что двое из них незаконно оказались в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Киеве во время проверки одного из хостелов Служба безопасности Украины в рамках операции “Мигрант” обнаружила 12 граждан Республики Беларусь, двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Дехтяренко сообщил, что СБУ, в пределах своих функциональных задач по противодействию нелегальной миграции совместно с Нацполицией участвует в операции “Мигрант”. Она проходит с 1 по 31 сентября и предусматривает ряд мероприятий по выявлению лиц, нелегально оказавшихся на территории Украины.
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“16 сентября в рамках этой операции прошла проверка одного из киевских хостелов, где выявлено 12 граждан Республики Беларусь. При этом, правоохранителями установлено, что двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины. Указанные лица были приглашены в административное здание СБУ для их опроса. После проведения соответствующих проверок граждан Беларуси передали в Государственную миграционную службу Украины”, — рассказал Дехтяренко.
Что было раньше
“Белорусский дом в Украине” сообщил о задержании СБУ пятерых граждан Беларуси, среди них волонтеры.
Добавим
В начале августа глава “Белорусского дома в Украине” Виталий Шишов исчез в Киеве. Как сообщалось, он вышел утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.
3 августа в одном из киевских парков он был найден повешенным. Во время следственных действий на теле погибшего политического активиста обнаружили ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.
По данному факту в Украине было начато уголовное производство по статье 115 УК.
В ОП заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели главы “Белорусского дома в Украине”.