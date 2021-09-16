"Білоруський дім в Україні" повідомив про затримання СБУ п'ятьох громадян Білорусі, серед них волонтери
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Служба безпеки України затримала і проводить “бесіди” з п’ятьма громадянами Республіки Білорусь. Про це повідомляє “Білоруський дім в Україні”, передає УНН.
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“Затриманих п’ятеро. Ще одну дівчину доставили з іншого місця проживання в Києві. Проводяться "бесіди“. Надається класичний вибір "співпраця або депортація“. Дані всіх п’ятьох встановлені. Частина правозахисного поля білорусів вважає, що треба почекати і не поширювати інформацію”, - повідомили в БДУ.
Деталі
Так, за даними організації, серед затриманих — волонтер Олена Жаркевіч, яка займалася допомогою вимушеним релокантам з Білорусі, затримана Службою Безпеки України.
Ще один із затриманих — Віталій Таргонський. Його, за даними БДУ, нібито “вербують і загрожують висилкою”, зі слів близьких. Згодом там повідомили, що Віталія Таргонського випустили.
“Також надходить інформація від близьких про те, що стеження за затриманими велося давно, і все схоже на сплановану операцію, а не випадкову профілактичну бесіду”, — повідомляють в організації.
Додамо
На початку серпня голова “Білоруського дому в Україні” Віталій Шишов зник у Києві. Як повідомлялося, він вийшов вранці, ймовірно, на щоденну пробіжку і не повернувся.
3 серпня в одному з київських парків він був знайдений повішеним. Під час слідчих дій на тілі загиблого політичного активіста виявили садна і зідрану шкіру на окремих частинах тіла.
За цим фактом в Україні було розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ККУ.
В ОП заявили, що Президент України Володимир Зеленський очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі глави “Білоруського будинку в Україні”.