"Белорусский дом в Украине" сообщил о задержании СБУ пятерых граждан Беларуси, среди них волонтеры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Служба безопасности Украины задержала и проводит "беседы" с пятью гражданами Республики Беларусь. Об этом сообщает "Белорусский дом в Украине", передает УНН.
Цитата:
“Задержанных пятеро. Ещё одну девушку доставили из другого места проживания в Киеве. Проводятся "беседы“. Предоставляется классический выбор "сотрудничество или депортация“. Данные всех пятерых установлены. Часть правозащитного поля беларусов считает, что надо подождать и не распространять информацию”, — сообщили в БДУ.
Детали
Так, по данным организации, среди задержаных — волонтер Алёна Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Беларуси, задержана Службой безопасности Украины.
Еще один из задержанных — Виталий Таргонский. Его, по данным БДУ, якобы “вербуют и угрожают высылкой”, со слов близких. Позже там сообщили, что Виталия Таргонского выпустили.
“Также поступает информация от близких о том, что слежка за задержанными велась давно, и всё похоже на спланированную операцию, а не случайную профилактическую беседу”, — сообщают в организации.
Добавим
В начале августа глава “Белорусского дома в Украине” Виталий Шишов исчез в Киеве. Как сообщалось, он вышел утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.
3 августа в одном из киевских парков он был найден повешенным. Во время следственных действий на теле погибшего политического активиста обнаружили ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.
По данному факту в Украине было начато уголовное производство по статье 115 УКУ.
В ОП заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели главы “Белорусского дома в Украине”.