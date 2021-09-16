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Затримання громадян Білорусі в Києві: в СБУ заявили, що двоє з них незаконно опинились в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Києві під час перевірки одного із хостелів Служба безпеки України у межах операції “Мігрант” виявила 12 громадян Республіки Білорусь, двоє з них незаконно перетнули державний кордон України. Про це в коментарі УНН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Дехтяренко повідомив, що СБУ, у межах своїх функціональних завдань з протидії нелегальній міграції, спільно з Нацполіцією бере участь у операції “Мігрант”. Вона триває з 1 по 31 вересня і передбачає низку заходів із виявлення осіб, які нелегально опинилися на території України.

Цитата

“16 вересня в рамках цієї операції відбулася перевірка одного із київських хостелів, де виявлено 12 громадян Республіки Білорусь. При цьому, правоохоронцями встановлено, що двоє з них незаконно перетнули державний кордон України. Зазначених осіб було запрошено до адміністративної будівлі СБУ для їх опитування. Після проведення відповідних перевірок громадян Білорусі передали в Державну міграційну службу України”, — розповів Дехтяренко.

Що було раніше

“Білоруський дім в Україні” повідомив про затримання СБУ п’ятьох громадян Білорусі, серед них волонтери.

Додамо

На початку серпня голова “Білоруського дому в Україні” Віталій Шишов зник у Києві. Як повідомлялося, він вийшов вранці, ймовірно, на щоденну пробіжку і не повернувся.

3 серпня в одному з київських парків він був знайдений повішеним. Під час слідчих дій на тілі загиблого політичного активіста виявили садна і зідрану шкіру на окремих частинах тіла.

За цим фактом в Україні було розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ККУ.

В ОП заявили, що Президент України Володимир Зеленський очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі глави “Білоруського будинку в Україні”.

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