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Задержание главного военного преступника “Изоляции” Куликовского: что ему инкриминируют

Киев • УНН

 • 28832 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бывшего боевика террористической организации "ДНР“, главы незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области ”Изоляция" Дениса Куликовского, в частности подозревают в торговле людьми, создании террористической группы или террористической организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Задержание главного военного преступника “Изоляции” Куликовского: что ему инкриминируют

Цитата

“По информации СБУ, этот человек организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно заключенных граждан Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

В СБУ отметили, что злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:
* ст. 149 (Торговля людьми);
* ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации);
* ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
* ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны)“

Что было раньше

Спикер МВД Артем Шевченко сообщил журналисту УНН, что в Киеве задержали главного военного преступника донецкой тюрьме боевиков “Изоляция” Дениса Куликовского.

Добавим, что Куликовского называют “самым страшным профессиональным палачом” тюрьмы “Изоляция”.

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