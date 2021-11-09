Затримання головного військового злочинця “Ізоляції” Куліковського: що йому інкримінують

Цитата

“За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі стосовно колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність.

В СБУ зазначили, що зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 149 (торгівля людьми);

• ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

• ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

• ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)“

Що було раніше

Речник МВС Артем Шевченко повідомив журналісту УНН, що у Києві затримали головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків “Ізоляція” Дениса Куліковського.

Додамо, що Куліковського називають “найстрашнішим професійним катом” в’язниці “Ізоляція”.