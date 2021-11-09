Затримання головного військового злочинця “Ізоляції” Куліковського: що йому інкримінують
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”, очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області “Ізоляція” Дениса Куліковського, зокрема підозрюють у торгівлі людьми, створенні терористичної групи чи терористичної організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
Цитата
“За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що наразі стосовно колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність.
В СБУ зазначили, що зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України:
• ст. 149 (торгівля людьми);
• ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
• ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
• ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)“
Що було раніше
Речник МВС Артем Шевченко повідомив журналісту УНН, що у Києві затримали головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків “Ізоляція” Дениса Куліковського.
Додамо, що Куліковського називають “найстрашнішим професійним катом” в’язниці “Ізоляція”.