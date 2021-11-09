У Києві затримали головного військового злочинця "Ізоляції" Куліковського

Цитата

На запитання, чи затримали у Києві Дениса Куліковського, Шевченко відповів: “Затриманий за дорученням слідчого НПУ спільно з СБУ”.

Додамо, що Куліковського називають “найстрашнішим професійним катом” в’язниці “Ізоляція”.

Доповнення

Так званому оперуповноваженому “МГБ ДНР” заочно оголосили про підозру у справі про катування полонених.



Нагадаємо, за катування у в’язниці “Ізоляція” судитимуть вісьмох представників “МДБ ДНР”.