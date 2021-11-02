Справа про катування у в'язниці "Ізоляція": одному з бойовиків заочно оголошено про підозру

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 44838 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 78888 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 74418 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 74797 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 85236 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 65519 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62368 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 134328 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84254 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 238414 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
83%
Популярнi новини

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 13111 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 8492 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 10927 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 6412 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 10103 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 102273 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 134331 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 238418 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 413066 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19530 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25526 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26318 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28057 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78276 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Справа про катування у в'язниці "Ізоляція": одному з бойовиків заочно оголошено про підозру

Київ • УНН

 • 20145 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Так званому оперуповноваженому "МГБ ДНР" заочно оголосили про підозру у справі про катування полонених. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Донецької області.

Справа про катування у в'язниці "Ізоляція": одному з бойовиків заочно оголошено про підозру

Цитата

"Встановлено, що 34-річний житель Донецька у 2017 році увійшов до складу незаконного воєнізованого формування "МГБ ДНР", яке було створене представниками РФ для силового забезпечення окупації окремих районів Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що завданням "оперуповноваженого" було виявлення та позбавлення волі проукраїнські налаштованих громадян, а також застосування фізичного та психологічного насильства для отримання необхідних терористам "зізнань".

"Зловмисник бив і залякував полонених, катував, занурюючи голову людини у ємність з водою тощо. Надалі бойовик доставляв бранців до бази "МГБ" - в’язниці "Ізоляція", де над ними продовжували знущатися, застосовувати тортури, використовували для примусової праці", - зазначається в повідомленні.

З метою конспірації терорист ховався під вигаданим ім’ям, проте поліція встановила його особу. Також встановлено потерпілих від його протиправних дій.

"На основі зібраних поліцейськими доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та незаконному воєнізованому формуванні (ст. ч. 1 ст. 260 ККУ), у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ)", - інформує поліція.

Доповнення

За катування у в’язниці “Ізоляція" судитимуть вісьмох представників “МДБ ДНР”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13