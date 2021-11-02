Справа про катування у в'язниці "Ізоляція": одному з бойовиків заочно оголошено про підозру

Цитата

"Встановлено, що 34-річний житель Донецька у 2017 році увійшов до складу незаконного воєнізованого формування "МГБ ДНР", яке було створене представниками РФ для силового забезпечення окупації окремих районів Донеччини", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що завданням "оперуповноваженого" було виявлення та позбавлення волі проукраїнські налаштованих громадян, а також застосування фізичного та психологічного насильства для отримання необхідних терористам "зізнань".

"Зловмисник бив і залякував полонених, катував, занурюючи голову людини у ємність з водою тощо. Надалі бойовик доставляв бранців до бази "МГБ" - в’язниці "Ізоляція", де над ними продовжували знущатися, застосовувати тортури, використовували для примусової праці", - зазначається в повідомленні.

З метою конспірації терорист ховався під вигаданим ім’ям, проте поліція встановила його особу. Також встановлено потерпілих від його протиправних дій.

"На основі зібраних поліцейськими доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та незаконному воєнізованому формуванні (ст. ч. 1 ст. 260 ККУ), у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ)", - інформує поліція.

Доповнення

За катування у в’язниці “Ізоляція" судитимуть вісьмох представників “МДБ ДНР”.