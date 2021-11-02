Дело о пытках в тюрьме "Изоляция": одному из боевиков заочно объявлено о подозрении

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 23408 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 48715 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 73089 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 225336 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 129173 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 397554 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315639 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214718 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244769 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255462 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2м/с
60%
Популярные новости

Чемпион мира по футболу Хуммельс объявил о завершении карьеры

4 апреля, 18:39 • 6738 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 11477 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 9540 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10026 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 15493 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 1688 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 137605 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 225336 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 397554 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258441 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 10039 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 20677 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49247 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74179 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59148 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Дело о пытках в тюрьме "Изоляция": одному из боевиков заочно объявлено о подозрении

Киев • УНН

 • 20145 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Так называемому оперуполномоченному "МГБ ДНР" заочно объявили о подозрении по делу о пытках пленных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Дело о пытках в тюрьме "Изоляция": одному из боевиков заочно объявлено о подозрении

Цитата

"Установлено, что 34-летний житель Донецка в 2017 году вошел в состав незаконного военизированного формирования "МГБ ДНР", которое было создано представителями РФ для силового обеспечения оккупации отдельных районов Донецкой области", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что задачей "оперуполномоченного" было выявление и лишения свободы проукраинских настроенных граждан, а также применение физического и психологического насилия для получения необходимых террористам "признаний".

"Злоумышленник избивал и запугивал пленных, пытал, погружая голову человека в емкость с водой. В дальнейшем боевик доставлял пленников к базе "МГБ" - тюрьме "Изоляция", где над ними продолжали издеваться, применять пытки, использовали для принудительного труда", - отмечается в сообщении.

В целях конспирации террорист скрывался под вымышленным именем, однако полиция установила его личность. Также установлены пострадавшие от его противоправных действий.

"На основе собранных полицейскими доказательств фигуранту заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 Ст. 258-3 УК) и незаконном военизированном формировании (ст. Ч. 1 Ст. 260 УКУ), в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 Ст. 28, Ч. 1 Ст. 438 УКУ)", - информирует полиция.

Дополнение

За пытки в тюрьме “Изоляция" будут судить восьмерых представителей "МГБ ДНР".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06