Дело о пытках в тюрьме "Изоляция": одному из боевиков заочно объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Так называемому оперуполномоченному "МГБ ДНР" заочно объявили о подозрении по делу о пытках пленных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
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"Установлено, что 34-летний житель Донецка в 2017 году вошел в состав незаконного военизированного формирования "МГБ ДНР", которое было создано представителями РФ для силового обеспечения оккупации отдельных районов Донецкой области", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что задачей "оперуполномоченного" было выявление и лишения свободы проукраинских настроенных граждан, а также применение физического и психологического насилия для получения необходимых террористам "признаний".
"Злоумышленник избивал и запугивал пленных, пытал, погружая голову человека в емкость с водой. В дальнейшем боевик доставлял пленников к базе "МГБ" - тюрьме "Изоляция", где над ними продолжали издеваться, применять пытки, использовали для принудительного труда", - отмечается в сообщении.
В целях конспирации террорист скрывался под вымышленным именем, однако полиция установила его личность. Также установлены пострадавшие от его противоправных действий.
"На основе собранных полицейскими доказательств фигуранту заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 Ст. 258-3 УК) и незаконном военизированном формировании (ст. Ч. 1 Ст. 260 УКУ), в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 Ст. 28, Ч. 1 Ст. 438 УКУ)", - информирует полиция.
Дополнение
За пытки в тюрьме “Изоляция" будут судить восьмерых представителей "МГБ ДНР".