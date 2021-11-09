В Киеве задержали главного военного преступника "Изоляции" Куликовского

Цитата

На вопрос, задержали ли в Киеве Дениса Куликовского, Шевченко ответил: “Задержан по поручению следователя НПУ совместно с СБУ”.

Добавим, что Куликовского называют “самым страшным профессиональным палачом” тюрьмы “Изоляция”.

Дополнение

Так называемом оперуполномоченному “МГБ ДНР” заочно объявили о подозрении в деле о пытках пленных.



Напомним, за пытки в тюрьме “Изоляция” будут судить восьмерых представителей “МГБ ДНР”.