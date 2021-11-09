В Киеве задержали главного военного преступника "Изоляции" Куликовского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве задержали главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков “Изоляция” Дениса Куликовского. Об этом журналисту УНН сообщил представитель МВД Артем Шевченко.
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На вопрос, задержали ли в Киеве Дениса Куликовского, Шевченко ответил: “Задержан по поручению следователя НПУ совместно с СБУ”.
Добавим, что Куликовского называют “самым страшным профессиональным палачом” тюрьмы “Изоляция”.
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Так называемом оперуполномоченному “МГБ ДНР” заочно объявили о подозрении в деле о пытках пленных.
Напомним, за пытки в тюрьме “Изоляция” будут судить восьмерых представителей “МГБ ДНР”.