Катування у в’язниці “Ізоляція": судитимуть вісьмох представників “МДБ ДНР”

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“... завершено спеціальне досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 8 представників незаконного воєнізованого формування „МДБ ДНР“ за фактом торгівлі людьми, керівництва та участі у злочинній організації, участі у терористичній організації, участі в діяльності не передбачених законами України воєнізованих формувань, порушення законів та звичаїв війни”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2017 років двоє представників “служби спеціальних операцій Міністерства державної безпеки ДНР” організували та контролювали незаконну діяльність, яка полягала у захопленні та незаконному утриманні цивільних осіб і військовослужбовців Збройних Сил України у так званій в’язниці “Ізоляція” у Донецьку.

За їх злочинними наказами 6 так званих конвоїрів і охоронців підпільної в’язниці незаконно утримували у нелюдських умовах 24 громадянина. Обвинувачені жорстоко поводились з полоненими, застосовували до них психологічне і фізичне насилля, катували та примусово залучали до праці.

Нагадаємо

Жителю Одеси, колишньому псевдоміністру МДБ “ДНР”, заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у терористичній організації.