Колишньому псевдоміністру МДБ "ДНР" повідомили про підозру: його чекає до 15 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Жителю Одеси, колишньому псевдоміністру МДБ “ДНР”, заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у терористичній організації. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, інформує УНН.
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За даними розслідування, з листопада 2014-го до березня 2015 року 43-річний житель Одеси, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, обіймав псевдопосаду міністра державної безпеки "ДНР".
До його обов’язків входило: виявлення, попередження та припинення розвідувальної діяльності спецслужб і організацій іноземних держав, спрямованої на завдання шкоди безпеці "ДНР", ведення зовнішньої розвідки з території, яка під контролем учасників НЗФ РФ. Також зловмисник підтримував мобілізаційну готовність бойовиків, а також займався виявленням проукраїнських громадян.
Окрім цього, у період "керування" псевдоміністерством, на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку функціонувала "база МДБ", на території якої незаконно утримували цивільних осіб та військовослужбовців ЗСУ.
Донецька обласна прокуратура заочно повідомила псевдоміністру про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у терористичній організації (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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