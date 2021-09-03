Колишньому псевдоміністру МДБ "ДНР" повідомили про підозру: його чекає до 15 років ув'язнення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Жителю Одеси, колишньому псевдоміністру МДБ “ДНР”, заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у терористичній організації. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, інформує УНН.

Деталі

За даними розслідування, з листопада 2014-го до березня 2015 року 43-річний житель Одеси, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, обіймав псевдопосаду міністра державної безпеки "ДНР".

До його обов’язків входило: виявлення, попередження та припинення розвідувальної діяльності спецслужб і організацій іноземних держав, спрямованої на завдання шкоди безпеці "ДНР", ведення зовнішньої розвідки з території, яка під контролем учасників НЗФ РФ. Також зловмисник підтримував мобілізаційну готовність бойовиків, а також займався виявленням проукраїнських громадян.

Окрім цього, у період "керування" псевдоміністерством, на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку функціонувала "база МДБ", на території якої незаконно утримували цивільних осіб та військовослужбовців ЗСУ.

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила псевдоміністру про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у терористичній організації (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Примусово видавав псевдопаспорти: співробітнику "міграційної служби ДНР" повідомили про підозру

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