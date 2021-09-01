Принудительно выдавал псевдопаспорта: сотруднику "миграционной службы ДНР" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Жителю Макеевки, который занимает пседовдолжность начальника сектора миграционной службы "ДНР", заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, информирует УНН.
Детали
По данным расследования, с 2016 года 54-летний житель Макеевки занимает пседовдолжность начальника сектора миграционной службы Центрально-Городского райотдела Макеевского ГУ МВД "ДНР".
В частности, мужчина организовал незаконный механизм, согласно которому жители временно оккупированной территории Донецкой области обязательно должны получить так называемый паспорт гражданина "ДНР". Указанный документ должны получать лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат.
Мужчине заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным правозащитных организаций, на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области уже выдано 780 тыс. псевдопаспортив.
Досудебное расследование осуществляет следственный отдел 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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