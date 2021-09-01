Примусово видавав псевдопаспорти: співробітнику "міграційної служби ДНР" повідомили про підозру

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За даними розслідування, з 2016 року 54-річний житель Макіївки обіймає псевдопосаду начальника сектору міграційної служби Центрально-міського райвідділу Макіївського ГУ МВС "ДНР".

Зокрема, чоловік організував незаконний механізм, за яким жителі тимчасово окупованої території Донецької області обов’язково мають одержати так званий паспорт громадянина "ДНР". Вказаний документ мають отримувати особи, які працюють у гуманітарній, медичній та соціальних сферах, а також пенсіонери. У разі відмови, їм загрожує звільнення з роботи та позбавлення можливості оформлення пенсійних виплат.

Чоловіку заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними правозахисних організацій, на непідконтрольній українській владі території Донецької області вже видано 780 тис. псевдопаспортів.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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