Пытки в тюрьме "Изоляция": будут судить восемь представителей "МГБ ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. За пытки в тюрьме "Изоляция" будут судить восемь представителей "МГБ ДНР". Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, информирует УНН.
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"... завершено специальное досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 8 представителей незаконного военизированного формирования "МГБ ДНР" по факту торговли людьми, руководства и участия в преступной организации, участия в террористической организации, участия в деятельности не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что в период 2014-2017 годов двое представителей "службы специальных операций Министерства государственной безопасности ДНР" организовали и контролировали незаконную деятельность, которая заключалась в захвате и незаконном удержании гражданских лиц и военнослужащих Вооруженных Сил Украины в так называемой тюрьме "Изоляция" в Донецке.
По их преступными приказами 6 так называемых конвоиров и охранников подпольной тюрьмы незаконно удерживали в нечеловеческих условиях 24 гражданина. Обвиняемые жестоко обращались с пленными, применяли к ним психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду.
Напомним
Жителю Одессы, бывшему псевдоминистру МГБ "ДНР", заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в террористической организации.