Задержанный на в Николаевской области руководитель нескольких ОО требовал взятку за прекращение пикета заправки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Николаевской области на взяточничестве разоблачен руководитель ряда общественных организаций. Мужчина требовал 10 000 долларов за прекращение пикета. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Гражданин Б требовал взятку в размере 10 000 долларов за прекращение пикета автозаправочной станции и разблокирования ее работы.
Как сообщал УНН, в Николаевской области на взяточничестве разоблачен руководитель ряда общественных организаций. Злоумышленник за непрепятствование деятельности частного общества требовал от его директора взятку в размере 10 тыс. долларов.
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Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения