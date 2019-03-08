Затриманий на Миколаївщині керівник кількох ГО вимагав хабара за припинення пікету заправки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. На Миколаївщині на хабарництві викрито керівника ряду громадських організацій. Чоловік вимагав 10 тисяч доларів за припинення пікету. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Громадянин Б вимагав хабар у розмірі 10 тисяч доларів за припинення пікету автозаправної станції та розблокування її роботи.
Як повідомляв УНН, на Миколаївщині на хабарництві викрито керівника ряду громадських організацій. Зловмисник за неперешкоджання діяльності приватного товариства вимагав від його директора хабар в розмірі 10 тис. доларів.
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Військовою прокуратурою затриманій особі планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу