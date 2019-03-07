На Миколаївщині на хабарі затримали керівника громадських організацій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На Миколаївщині на хабарництві викрито керівника ряду громадських організацій. Зловмисник за неперешкоджання діяльності приватного товариства вимагав від його директора хабар в розмірі 10 тис. доларів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
“Установлено, що громадянин Б. за неперешкоджання діяльності приватного товариства вимагав від його директора неправомірну вигоду в розмірі 10 000 дол. США”, — написав Лисенко.
Вчора, після отримання вказаної суми, зловмисника затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
“Військовою прокуратурою затриманій особі планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу”, — додав Лисенко.
Нагадаємо, у Києві затримано “на гарячому” завідувача сектору Північного офісу Держаудитслужби України та головного державного аудитора цього ж підприємства, які вимагали та одержали хабар розмірі 50 тисяч гривень.