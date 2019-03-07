У Києві на хабарі затримали посадовців Держаудитслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві затримано "на гарячому" завідувача сектору Північного офісу Держаудитслужби України та головного державного аудитора цього ж підприємства, які вимагали та одержали хабар розмірі 50 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Вказані кошти чиновники зажадали від підрядника за невнесення до акту перевірки виконаних робіт порушень на суму 186 тисяч гривень. Натомість, у разі сплати цих коштів, аудитори пообіцяли підприємцю зменшити суму нарахованих порушень до 4,5 тисяч гривень.
За результатами комплексу гласних та негласних слідчих дій посадовців затримали одразу після отримання ними третьої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тисяч гривень.
Затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Раніше УНН повідомляв, що ГПУ затримала заступника голови Держагентства водних ресурсів під час одержання хабара.