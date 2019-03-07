В Киеве на взятке задержали должностных лиц Госаудитслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве задержан "на горячем" заведующего сектором Северного офиса Госаудитслужбы Украины и главного государственного аудитора этого же предприятия, которые требовали и получили взятку размере 50 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Указанные средства чиновники потребовали от подрядчика за невнесение в акт проверки выполненных работ нарушений на сумму 186 000 гривен. Зато в случае уплаты этих средств, аудиторы пообещали предпринимателю уменьшить сумму начисленных нарушений в 4500 гривен.
По результатам комплекса гласных и негласных следственных действий должностных лиц задержали сразу после получения ими третьей части неправомерной выгоды в сумме 30 000 гривен.
Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее УНН сообщал, что ГПУ задержала заместителя председателя Госагентства водных ресурсов под получении взятки.