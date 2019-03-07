В Киеве на взятке задержали должностных лиц Госаудитслужбы

Указанные средства чиновники потребовали от подрядчика за невнесение в акт проверки выполненных работ нарушений на сумму 186 000 гривен. Зато в случае уплаты этих средств, аудиторы пообещали предпринимателю уменьшить сумму начисленных нарушений в 4500 гривен.



По результатам комплекса гласных и негласных следственных действий должностных лиц задержали сразу после получения ими третьей части неправомерной выгоды в сумме 30 000 гривен.



Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.



Ранее УНН сообщал, что ГПУ задержала заместителя председателя Госагентства водных ресурсов под получении взятки.