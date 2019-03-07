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ГПУ затримала заступника голови Держагентства водних ресурсів під час одержання хабара

ГПУ затримала заступника голови Держагентства водних ресурсів під час одержання хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Прокурори ГПУ спільно з прокурорами САП та оперативними співробітниками ГУБКОЗ СБУ затримано на гарячому заступника голови Державного агентства водних ресурсів України під час одержання хабара, передає УНН з посиланням на речницю очільника ГПУ Ларису Сарган.

Вона повідомила, що: “прокурорами ГПУ спільно з прокурорами САП та оперативними співробітниками ГУБКОЗ СБУ затримано на гарячому заступника голови Державного агентства водних ресурсів України під час одержання хабара (вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України)”.

“Згадана особа, займаючи особливо відповідальне становище, використовуючи свої службові повноваження, вимагала та одержала від представника юридичної особи неправомірну вигоду в сумі 8 тис. доларів США за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми — Бучанського водосховища (84 га), яке розташоване в с. Гореничі Києво-Святошинського району на Київщині”, — додала вона у дописі.

Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного, а також готується клопотання про обрання щодо останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадуємо, затримано другого зловмисника, який брав участь у підкупі кандидата у президенти.

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