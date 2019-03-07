ГПУ задержала заместителя главы Госагентства водных ресурсов при получении взятки

Она сообщила, что: “прокурорами ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУБКОП СБУ задержали с поличным заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины)”.

“Упомянутое лицо, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовало и получило от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов США за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема — Бучанского водохранилища (84 га), расположеннего в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области”, — добавила она в заметке.

Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем, задержан второй злоумышленник, который участвовал в подкупе кандидата в президенты.