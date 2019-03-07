В Николаевской области на взятке задержали руководителя общественных организаций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Николаевской области на взяточничестве разоблачен руководитель ряда общественных организаций. Злоумышленник за непрепятствование деятельности частного общества требовал от его директора взятку в размере 10 тыс. долларов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"Установлено, что гражданин Б. за непрепятствования деятельности частного общества требовал от его директора неправомерную выгоду в размере 10 000 долл. США", - написал Лысенко.
Вчера, после получения указанной суммы, злоумышленник задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
"Военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - добавил Лысенко.
Напомним, в Киеве задержан "на горячем" заведующий сектором Северного офиса Госаудитслужбы Украины и главного государственного аудитора этого же предприятия, которые требовали и получили взятку размере 50 000 гривен.