Задержанных в Саудовской Аравии принцев подвергают пыткам

"Они бьют их, пытают их, награждают их шлепками и обижают. Они пытаются их сломать", - сообщил источник

По информации газеты, указанные действия осуществляют сотрудники американской частной компании Academi, которая раньше называлась Blackwater.

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По данным издания сама компания утверждает о непричастности к пыткам, указывая на то, что такие действия запрещены американским законодательством.

Напомним, 5 ноября в Саудовской Аравии, по подозрению в коррупции, были задержаны четыре действующих министра и одиннадцать принцев . Власти Саудовской Аравии конфисковала активы арестованных принцев и ряда других влиятельных чиновников страны на общую сумму в 800 млрд долларов.