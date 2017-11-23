Задержанных в Саудовской Аравии принцев подвергают пыткам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Члены королевской семьи и бизнесмены, задержанные в начале текущего месяца в Саудовской Аравии, подвергаются в заключении пыткам, которые осуществляют сотрудники частной американской военной компании. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.
"Они бьют их, пытают их, награждают их шлепками и обижают. Они пытаются их сломать", - сообщил источник
По информации газеты, указанные действия осуществляют сотрудники американской частной компании Academi, которая раньше называлась Blackwater.
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По данным издания сама компания утверждает о непричастности к пыткам, указывая на то, что такие действия запрещены американским законодательством.
Напомним, 5 ноября в Саудовской Аравии, по подозрению в коррупции, были задержаны четыре действующих министра и одиннадцать принцев . Власти Саудовской Аравии конфисковала активы арестованных принцев и ряда других влиятельных чиновников страны на общую сумму в 800 млрд долларов.