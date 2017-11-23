Задержанных в Саудовской Аравии принцев подвергают пыткам

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11936 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25729 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33485 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33133 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99651 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87174 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96858 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124195 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115888 просмотра

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Актуальное
Задержанных в Саудовской Аравии принцев подвергают пыткам

Задержанных в Саудовской Аравии принцев подвергают пыткам

Киев  •  УНН

 • 11924 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Члены королевской семьи и бизнесмены, задержанные в начале текущего месяца в Саудовской Аравии, подвергаются в заключении пыткам, которые осуществляют сотрудники частной американской военной компании. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

"Они бьют их, пытают их, награждают их шлепками и обижают. Они пытаются их сломать", - сообщил источник

По информации газеты, указанные действия осуществляют сотрудники американской частной компании Academi, которая раньше называлась Blackwater.

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По данным издания сама компания утверждает о непричастности к пыткам, указывая на то, что такие действия запрещены американским законодательством.

Напомним, 5 ноября в Саудовской Аравии, по подозрению в коррупции, были задержаны четыре действующих министра и одиннадцать принцев . Власти Саудовской Аравии конфисковала активы арестованных принцев и ряда других влиятельных чиновников страны на общую сумму в 800 млрд долларов.

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